Ого какая: София Вергара показала фото в золотом бикини

Колумбийская актриса София Вергара поделилась снимком из 90-х в своем Instagram.

На фото знаменитость соблазнительно позирует перед бассейном в сексуальном золотом бикини, которое идеально подчеркивает ее фигуру.

"#tbt Майами, 90-е", — просто подписала она пост, который тут же стали комментировать ее поклонники.

Одной из первых отреагировала ее коллега из America's Got Talent Хоуи Мандель, написав: "Не изменилась". Подписчики тоже подключились и начали писать: "Ты выглядишь так же, только макияж обновила", "Дерзкая и сексуальная!", "90-е? Это было месяц назад", - льстят Софие подписчики.

Сейчас Софие Вергаре 49 лет, и она правда иногда показывает, как выглядит ее фигура в купальниках. И она великолепна.

София Вергара / Instagram Софии Вергары

Читайте также: