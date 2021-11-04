Ого, какая: участница "Холостяка-11" в смелом образе провокационно позировала в телефонной будке

Ого, какая: участница "Холостяка-11" в смелом образе провокационно позировала в телефонной будке

Александра Миколюк – очень смелая девушка, которая обожает сниматься в пикантных фото и видеопроектах.

Участница 11-го сезона шоу "Холостяк" – Александра Миколюк – порадовала своих фолловеров в Instagram новым горячим видео с очередной фотосъемки.

В ролике красавица предстала в смелом аутфите. На ней был лакированный плащ, под которым было черное белье, и черные прозрачные перчатки. Бедро украшали серебряные цепи.

Лук Саша дополнила лакированными черными туфлями на шпильках, насыщенным макияжем и красивой прической, уложенной назад.

Она вызывающе позировала в телефонной будке, обольщая зрителей своими сексуальными движениями и стройными ногами.

А другая участница "Холостяка-11" – Юлия Бельченко – продемонстрировала кокетливый лук. На фото она предстала в белом бюстгальтере с пикантным декольте, белой рубашке, завязанной на талии, и бежевой мини-юбке с драпировкой и рюшами.

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