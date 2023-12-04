Категория
Леди
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Ого, какая: звезда реалити в джинсовом бикини похвасталась идеальной фигурой

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
122
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Ого, какая: звезда реалити в джинсовом бикини похвасталась идеальной фигурой

Эмма Эрнан/Instagram

Эмма Эрнан в сексуальном образе повеселилась на девичнике подруги.

Звезда американского реалити-шоу Selling Sunset – Эмма Эрнан – повеселилась на девичнике своей подруги. Снимки с события она опубликовала в Instagram.

Эмма Эрнан/Instagram / ©
Эмма Эрнан/Instagram

Там красавица появилась в джинсовом купальнике, который прекрасно сидел на ее идеальной фигуре и подчеркнул сексуальный бюст.

Эмма Эрнан/Instagram / ©
Эмма Эрнан/Instagram

Эрнан также похвасталась упругими ягодицами.

Эмма Эрнан/Instagram / ©
Эмма Эрнан/Instagram

Свой аутфит она дополнила шляпой из денима и молочно-джинсовыми сапогами. В руках Эмма держала книгу.

Эмма Эрнан/Instagram / ©
Эмма Эрнан/Instagram

Эмма позировала на фото также вместе со своими подругами, которые тоже выглядели сексуально.

Эмма Эрнан/Instagram / ©
Эмма Эрнан/Instagram

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
122
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация