Ого, какая: звезда реалити в джинсовом бикини похвасталась идеальной фигурой

Эмма Эрнан в сексуальном образе повеселилась на девичнике подруги.

Звезда американского реалити-шоу Selling Sunset – Эмма Эрнан – повеселилась на девичнике своей подруги. Снимки с события она опубликовала в Instagram.

Эмма Эрнан/Instagram

Там красавица появилась в джинсовом купальнике, который прекрасно сидел на ее идеальной фигуре и подчеркнул сексуальный бюст.

Эмма Эрнан/Instagram

Эрнан также похвасталась упругими ягодицами.

Эмма Эрнан/Instagram

Свой аутфит она дополнила шляпой из денима и молочно-джинсовыми сапогами. В руках Эмма держала книгу.

Эмма Эрнан/Instagram

Эмма позировала на фото также вместе со своими подругами, которые тоже выглядели сексуально.

Эмма Эрнан/Instagram

Читайте также: