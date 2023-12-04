Ого, какая: звезда реалити в джинсовом бикини похвасталась идеальной фигурой

Эмма Эрнан в сексуальном образе повеселилась на девичнике подруги.
Звезда американского реалити-шоу Selling Sunset – Эмма Эрнан – повеселилась на девичнике своей подруги. Снимки с события она опубликовала в Instagram.
Там красавица появилась в джинсовом купальнике, который прекрасно сидел на ее идеальной фигуре и подчеркнул сексуальный бюст.
Эрнан также похвасталась упругими ягодицами.
Свой аутфит она дополнила шляпой из денима и молочно-джинсовыми сапогами. В руках Эмма держала книгу.
Эмма позировала на фото также вместе со своими подругами, которые тоже выглядели сексуально.
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