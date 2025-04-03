Ого какая: звезда реалити в питоновом платье блеснула огромной грудью

Эмма Эрнан и Челси Лазкани / © Getty Images

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В объективы папарацци в Лос-Анджелесе попали подруги и звезды американского реалити-шоу Selling Sunset — Челси Лазкани и Эмма Эрнан. Красавицы шли на вечеринку в один из местных ресторанов.

Челси выглядела эффектно в питонном платье миди на тонких бретельках, которое подчеркнуло не только ее соблазнительную фигуру, но и большой сексуальный бюст. Аутфит она дополнила белой сумкой Chanel на золотой цепочке и бежевыми босоножками.

Эмма Эрнан и Челси Лазкани / © Getty Images

Лазкани кудрявые волосы собрала в высокую прическу, сделала вечерний макияж и длинный французский маникюр. Лук звезда реалити завершила бриллиантовыми и золотыми украшениями.

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Эмма выбрала для своего выхода черное обтягивающее платье с откровенным декольте до пупка, черные босоножки и черную стеганную сумку от Chanel.