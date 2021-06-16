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Ого, какие: британская телезвезда в белом бикини похвасталась большими ягодицами

Ого, какие: британская телезвезда в белом бикини похвасталась большими ягодицами

Ого, какие: британская телезвезда в белом бикини похвасталась большими ягодицами

Хлоя Ферри / Instagram Хлои Ферри

Хлоя Ферри обожает выставлять напоказ свои пышные и сексуальные прелести.

Британская звезда реалити-шоу "Джорди Шор" Хлоя Ферри опубликовала в Instagram пикантные снимки с отдыха.

Красотка надела белый купальник и продемонстрировала на камеру свои пышные ягодицы, тонкую талию и татуировку, которая была сделана по хребту.

Хлоя Ферри / © Instagram Хлои Ферри
Хлоя Ферри / Instagram Хлои Ферри

Еще Хлоя похвасталась сексуальными формами в стильном желтом бикини.

Хлоя Ферри / © Instagram Хлои Ферри
Хлоя Ферри / Instagram Хлои Ферри
Хлоя Ферри / © Instagram Хлои Ферри
Хлоя Ферри / Instagram Хлои Ферри

Кстати, Ферри всегда фотографируется с насыщенным макияжем и укладкой. Девушка любит всегда выглядеть прекрасно.

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