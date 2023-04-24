Ого, какие: британская телезвезда выставила на показ пышную грудь

Британская телезвезда Хлоя Ферри опубликовала в Instagram серию снимков своего нового пикантного образа, в котором она появилась на съемках нового реалити-шоу.

Хлоя Ферри / Фото: Instagram Хлои Ферри

Красавица предстала в белом костюме. На ней были лосины и кроп-топ с длинными рукавами с рюшами на манжетах. Но главным акцентом в ее луке был пышный бюст, которым Ферри хвасталась на камеру. Звезда реалити продемонстрировала также стройную фигуру.

Хлоя Ферри / Фото: Instagram Хлои Ферри

Образ она дополнила укладкой и насыщенным макияжем с пышными наращенными ресницами. Завершила аутфит Хлоя длинными цветочными серьгами.

Хлоя Ферри / Фото: Instagram Хлои Ферри

Напомним, в прошлый раз Ферри показала подписчикам фото, на которых она позирует в желтом бикини.

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