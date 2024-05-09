Ого, какие: Деми Роуз в цветном бикини похвасталась пышными и сексуальными ягодицами

Британская "Ким Кардашьян" поделилась пикантными пляжными фотографиями.
Деми Роуз опубликовала в Instagram новые снимки с отдыха на пляже.
Сначала модель показала селфи в зеленом бикини с желтой каемочкой, которое прекрасно подчеркнуло ее соблазнительный бюст.
Затем Деми выложила фото, на котором загорает на пляже в ярком купальнике и желтой мини-юбке.
На другой фотографии крупным планом изображены пышные и сексуальные ягодицы Роуз в цветном бикини, на которых лежит кусочек тропической звезды – карамболя.
Напомним, ранее Деми Роуз в купальнике соблазнительно позировала в Каппадокии.
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