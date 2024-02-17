Ого, какие: Деми Роуз в ярком бикини продемонстрировала пышные и сексуальные ягодицы

Модель продолжает делиться с подписчиками фотографиями из отпуска.

Деми Роуз порадовала фолловеров в Instagram новой порцией пикантных снимков с отдыха в Бразилии.

На этот раз красавица предстала перед фотокамерой в бикини зеленого цвета с желтой каймой и завязками и с мокрыми волосами. Позировала она на пляже.

Деми Роуз / Фото: Instagram Деми Роуз

Деми продемонстрировала свои сексуальные формы с разных ракурсов.

Деми Роуз / Фото: Instagram Деми Роуз

Самым соблазнительным получился снимок, на котором она похвасталась пышными ягодицами.

Деми Роуз / Фото: Instagram Деми Роуз

"Бразилия моя любовь", – подписала фото модель.

Напомним, в прошлый раз Деми Роуз показалась в черном бюстгальтере и стрингах.

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