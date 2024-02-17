Ого, какие: Деми Роуз в ярком бикини продемонстрировала пышные и сексуальные ягодицы

Модель продолжает делиться с подписчиками фотографиями из отпуска.
Деми Роуз порадовала фолловеров в Instagram новой порцией пикантных снимков с отдыха в Бразилии.
На этот раз красавица предстала перед фотокамерой в бикини зеленого цвета с желтой каймой и завязками и с мокрыми волосами. Позировала она на пляже.
Деми продемонстрировала свои сексуальные формы с разных ракурсов.
Самым соблазнительным получился снимок, на котором она похвасталась пышными ягодицами.
"Бразилия моя любовь", – подписала фото модель.
Напомним, в прошлый раз Деми Роуз показалась в черном бюстгальтере и стрингах.
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