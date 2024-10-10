Ого, какие: пышнотелая модель в кружевном платье похвасталась огромными ягодицами

Грейси Бон в откровенном аутфите позировала перед фотокамерой.

Пышнотелая модель из Панамы – Грейси Бон – опубликовала в Instagram серию пикантных снимков, сделанных в номере гостиницы. Там царила романтическая атмосфера. Она позировала с букетом красных роз и среди красных шаров и лепестков цветов.

Грейс Бон/Instagram Грейс Бон

Грейси предстала перед фотокамерой в черном длинном кружевном платье с откровенным декольте, под которым на ней были только черные стринги.

Грейс Бон/Instagram Грейс Бон

Грейс Бон/Instagram Грейс Бон

Грейси с разных ракурсов продемонстрировала свою пышную соблазнительную грудь и огромные ягодицы.

Грейс Бон/Instagram Грейс Бон

У нее были распущены волосы, насыщенный макияж и цепочка с подвеской на шее.

Грейс Бон/Instagram Грейс Бон

Напомним, в прошлый раз Грейси Бон похвасталась сексуальными формами в белом прозрачном обтягивающем кэтсьюте с обнаженными плечами и вырезами в зоне декольте, под которым были белые стринги.

Читайте также: