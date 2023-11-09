Ого, какие: телеведущая в прозрачном платье ошеломила размером груди

40-летняя телеведущая Джессика Алвес вышла в свет в откровенном аутфите.
Бразильско-британская телеведущая, участница британского реалити-шоу Celebrity Big Brother – Джессика Алвес – посетила церемонию вручения премии UK Glamour Awards в Лондоне.
Знаменитость выбрала для своего появления провокационный образ. На ней было красное прозрачное асемметричное платье с россыпью страз, вырезами на животе и бедрах, а также с откровенным декольте. Джесс ошеломила своей большой грудью, от которой просто невозможно сразу отвести глаз.
Аутфит Алвес дополнила красными замшевыми туфлями, прической с локанами, насыщенным вечерним макияжем, украшениями с камнями и длинным красным маникюром.
Напомним, Джессика Алвес известна тем, что совершила более 100 пластических операций, чтобы изменить свою внешность. Во время своих перевоплощений ее часто называли куклой Кеном.
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