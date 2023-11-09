Ого, какие: телеведущая в прозрачном платье ошеломила размером груди

Бразильско-британская телеведущая, участница британского реалити-шоу Celebrity Big Brother – Джессика Алвес – посетила церемонию вручения премии UK Glamour Awards в Лондоне.

Знаменитость выбрала для своего появления провокационный образ. На ней было красное прозрачное асемметричное платье с россыпью страз, вырезами на животе и бедрах, а также с откровенным декольте. Джесс ошеломила своей большой грудью, от которой просто невозможно сразу отвести глаз.

Джессика Алвес / Фото: Getty Images

Аутфит Алвес дополнила красными замшевыми туфлями, прической с локанами, насыщенным вечерним макияжем, украшениями с камнями и длинным красным маникюром.

Напомним, Джессика Алвес известна тем, что совершила более 100 пластических операций, чтобы изменить свою внешность. Во время своих перевоплощений ее часто называли куклой Кеном.

Читайте также: