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Ого, какие: телеведущая в прозрачном платье ошеломила размером груди

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
309
Время на прочтение
1 мин
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Ого, какие: телеведущая в прозрачном платье ошеломила размером груди

Джессика Алвес / Фото: Getty Images

40-летняя телеведущая Джессика Алвес вышла в свет в откровенном аутфите.

Бразильско-британская телеведущая, участница британского реалити-шоу Celebrity Big Brother – Джессика Алвес – посетила церемонию вручения премии UK Glamour Awards в Лондоне.

Знаменитость выбрала для своего появления провокационный образ. На ней было красное прозрачное асемметричное платье с россыпью страз, вырезами на животе и бедрах, а также с откровенным декольте. Джесс ошеломила своей большой грудью, от которой просто невозможно сразу отвести глаз.

Джессика Алвес / © Getty Images
Джессика Алвес / Фото: Getty Images

Аутфит Алвес дополнила красными замшевыми туфлями, прической с локанами, насыщенным вечерним макияжем, украшениями с камнями и длинным красным маникюром.

Напомним, Джессика Алвес известна тем, что совершила более 100 пластических операций, чтобы изменить свою внешность. Во время своих перевоплощений ее часто называли куклой Кеном.

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Дата публикации
Просмотры
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