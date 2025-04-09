Ого, какие: звезда OnlyFans в леопардовом бикини ошеломила пышными формами

Джессика Алвес

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Бразильско-британская телеведущая, участница реалити-шоу Celebrity Big Brother и звезда OnlyFans – Джессика Алвес – опубликовала в Instagram горячий снимок с отдыха.

Джесс позировала перед фотокамерой в леопардовом бикини с красными завязками на плавках. Звезда похвасталась пышной грудью, тонкой талией и огромными ягодицами. Размеры ее форм просто ошеломляют.

Джессика Алвес

Свой пляжный лук Алвес дополнила аккуратной укладкой и макияжем с пышными накладными ресницами и темно-бежевой помадой.

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«Золотой час — тот час солнечного света, когда мир выглядит так, как он выглядит в ваших мечтах», — подписала фото Джессика.

Напомним, Джессика Алвес известна тем, что перенесла более 100 пластических операций, чтобы изменить свою внешность. Во время своих перевоплощений ее часто называли куклой Кеном.