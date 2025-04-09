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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
228
Время на прочтение
1 мин

Ого, какие: звезда OnlyFans в леопардовом бикини ошеломила пышными формами

41-летняя Джессика Алвес в гламурном пляжном луке похвасталась большой грудью и ягодицами.

Автор публикации
Алина Онопа Алина Онопа
Джессика Алвес

Джессика Алвес

Бразильско-британская телеведущая, участница реалити-шоу Celebrity Big Brother и звезда OnlyFans – Джессика Алвес – опубликовала в Instagram горячий снимок с отдыха.

Джесс позировала перед фотокамерой в леопардовом бикини с красными завязками на плавках. Звезда похвасталась пышной грудью, тонкой талией и огромными ягодицами. Размеры ее форм просто ошеломляют.

Джессика Алвес

Джессика Алвес

Свой пляжный лук Алвес дополнила аккуратной укладкой и макияжем с пышными накладными ресницами и темно-бежевой помадой.

«Золотой час — тот час солнечного света, когда мир выглядит так, как он выглядит в ваших мечтах», — подписала фото Джессика.

Напомним, Джессика Алвес известна тем, что перенесла более 100 пластических операций, чтобы изменить свою внешность. Во время своих перевоплощений ее часто называли куклой Кеном.

Дата публикации
Количество просмотров
228
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