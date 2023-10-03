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Ого какое: американская модель в мини-платье блеснула сексуальным декольте

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
65
Время на прочтение
1 мин
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Ого какое: американская модель в мини-платье блеснула сексуальным декольте

Джордин Вудс / Фото: Getty Images

26-летняя Джордин Вудс в черно-белом луке появилась на Неделе моды во Франции.

Американская модель и светская львица Джордин Вудс попала в объективы папарацци во время Парижской недели моды.

Девушка выглядела эффектно. Она была одета в черное мини-платье с романтичным белым воротником. Главный акцент в ее аутфите был на пышном сексуальном декольте.

Джордин Вудс / © Getty Images
Джордин Вудс / Фото: Getty Images

Джордин обула черные босоножки на высоких шпильках, украшенные белыми атласными цветами.

Образ Вудс дополнила африканскими косичками и макияжем с пышными ресницами и помадой шоколадного оттенка. В ушах у нее были бриллиантовые серьги, на шее – колье, а на руках – кольца. Длинный молочный маникюр завершил соблазнительный лук модели.

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Дата публикации
Просмотры
65
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