Ого какое: американская модель в мини-платье блеснула сексуальным декольте

26-летняя Джордин Вудс в черно-белом луке появилась на Неделе моды во Франции.

Американская модель и светская львица Джордин Вудс попала в объективы папарацци во время Парижской недели моды.

Девушка выглядела эффектно. Она была одета в черное мини-платье с романтичным белым воротником. Главный акцент в ее аутфите был на пышном сексуальном декольте.

Джордин Вудс / Фото: Getty Images

Джордин обула черные босоножки на высоких шпильках, украшенные белыми атласными цветами.

Образ Вудс дополнила африканскими косичками и макияжем с пышными ресницами и помадой шоколадного оттенка. В ушах у нее были бриллиантовые серьги, на шее – колье, а на руках – кольца. Длинный молочный маникюр завершил соблазнительный лук модели.

Читайте также: