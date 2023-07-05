Ого, какой: американская актриса в полосатом купальнике продемонстрировала пышный бюст

Американская актриса Коко Остин показала фолловерам в Instagram, как она провела свой выходной.

Знаменитость вместе с 7-летней дочерью Шанель и друзьями отдохнула у бассейна в Аризоне.

Коко Остин/Instagram

Коко Остин/Instagram

Коко была одета в сплошной полосатый красно-белый купальник с американской проймой и откровенным декольте, отлично подчеркнувшим ее пышный сексуальный бюст. Она также продемонстрировала соблазнительную фигуру.

Коко Остин/Instagram

Свой лук Остин дополнила ярким макияжем с акцентом на красной попади и высоким пучком.

Напомним, Ким Кардашьян в голубом бикини похвасталась сексуальными формами.

Читайте также: