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Ого, какой: американская актриса в прозрачном боди блеснула сексуальным бюстом на улицах Лос-Анджелеса

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
177
Время на прочтение
1 мин
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Ого, какой: американская актриса в прозрачном боди блеснула сексуальным бюстом на улицах Лос-Анджелеса

Кристина Милиан / Фото: Getty Images

Кристина Милиан вышла в свет без бюстгальтера.

В объективы папарацци на улицах Лос-Анджелеса попала американская актриса и певица кубинского происхождения Кристина Милиан. Знаменитость привлекла к себе внимание провокационным луком.

На Кристине были латексные черные лосины и прозрачное боди, усыпанное стразами, сквозь которое она блеснула сексуальным бюстом.

Кристина Милиан / © Getty Images
Кристина Милиан / Фото: Getty Images

Аутфит Милиан дополнила золотой курткой и золотистыми босоножками с ремешками. Волосы она собрала в пучок, сделала макияж с акцентом на красной помаде и украсила уши большими золотыми серьгами-кольцами.

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Дата публикации
Просмотры
177
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