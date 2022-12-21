Ого, какой: американская актриса в прозрачном боди блеснула сексуальным бюстом на улицах Лос-Анджелеса

Кристина Милиан вышла в свет без бюстгальтера.
В объективы папарацци на улицах Лос-Анджелеса попала американская актриса и певица кубинского происхождения Кристина Милиан. Знаменитость привлекла к себе внимание провокационным луком.
На Кристине были латексные черные лосины и прозрачное боди, усыпанное стразами, сквозь которое она блеснула сексуальным бюстом.
Аутфит Милиан дополнила золотой курткой и золотистыми босоножками с ремешками. Волосы она собрала в пучок, сделала макияж с акцентом на красной помаде и украсила уши большими золотыми серьгами-кольцами.
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