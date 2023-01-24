Ого какой: американская модель в прозрачном топе сверкнула большим бюстом

Сара Роллинс в соблазнительном аутфите появилась на улицах Лос-Анджелеса.

Американская модель Сара Роллинс попала в объективы папарацци на улицах Лос-Анджелеса. Девушка вышла в свет в откровенном луке.

На ней была черная кожанка с искусственным мехом и черный прозрачный топ, под который она надела красный бюстгальтер, идеально подчеркнувший ее сексуальный пышный бюст.

Сара Роллинс / Фото: Getty Images

Верх Сара дополнил красными латексными леггинсами и прозрачными пластиковыми туфлями. В руке манекенщица несла сумку Louis Vuitton в виде сердца.

Волосы блондинка распустила и сделала макияж с черными стрелками и розовой помадой. Длинный маникюр завершил ее лук.

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