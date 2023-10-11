Ого, какой: британская телезвезда в красном белье похвасталась пышным бюстом

Британская телезвезда Хлоя Ферри опубликовала в Instagram горячие фото и видео, на которых она предстала в соблазнительном аутфите.

Хлоя Ферри / Фото: Instagram Хлои Ферри

Хлоя была одета в красное кружевное белье, идеально подчеркнувшее ее пышный бюст и сексуальную фигуру. Лук она дополнила красными подтяжками и чулками.

На шее у Ферри было жемчужное колье с украшением с камнями, в ушах – элегантные серьги, а на руках – кольца и часы. Она собрала волосы в низкий пучок и сделала легкий макияж с акцентом на пышных ресницах.

Хлоя Ферри / Фото: Instagram Хлои Ферри

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