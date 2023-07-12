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Ого какой: британская телезвезда в кроп-топе похвасталась пышным бюстом

Ого какой: британская телезвезда в кроп-топе похвасталась пышным бюстом

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
676
Время на прочтение
1 мин
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Ого какой: британская телезвезда в кроп-топе похвасталась пышным бюстом

Хлоя Ферри / Фото: Instagram Хлои Ферри

Хлоя Ферри обожает хвастаться своими соблазнительными формами.

Британская телезвезда Хлоя Ферри опубликовала в Instagram новые пикантные селфи. Женщина решила похвастаться своей пышной сексуальной грудью.

Одета Хлоя была в спортивный темно-серый кроп-топ на тонких бретельках, отлично подчеркнувший ее большой бюст.

Хлоя Ферри / © Instagram Хлои Ферри
Хлоя Ферри / Фото: Instagram Хлои Ферри

Ферри распустила волосы, сделала макияж с пышными ресницами и завершила лук массивными очками шоколадного оттенка.

Хлоя Ферри / © Instagram Хлои Ферри
Хлоя Ферри / Фото: Instagram Хлои Ферри

Напомним, в прошлый раз Хлоя Ферри продемонстрировала пышное декольте в мини-платье с драпировкой и прозрачными рукавами, украшенными стразами и камнями.

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Дата публикации
Просмотры
676
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