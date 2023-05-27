Ого, какой: британская телезвезда в кружевной ночнушке похвасталась соблазнительным бюстом

Британская телезвезда Хлоя Ферри опубликовала в Instagram новое горячее фото, на котором она продемонстрировала сексуальный аутфит.

Хлоя позировала у зеркала в своей гардеробной. На ней была черная миниатюрная ночнушка с кружевом, у которой было откровенное декольте. В таком образе телезвезда похвасталась пышным соблазнительным бюстом, от которого трудно отвести взгляд.

Хлоя Ферри / Фото: Instagram Хлои Ферри

Лук Ферри дополнила объемной взъерошенной прической и макияжем с пышными ресницами. Она томно смотрела в объектив фотокамеры.

Напомним, в прошлый раз Хлоя и ее подруга в стильных купальниках похвастались упругими ягодицами.

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