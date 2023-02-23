Ого, какой: Деми Роуз в корсетном платье похвасталась пышным бюстом

27-летняя британская модель обожает соблазнять подписчиков своими провокационными сексуальными образами.
Деми Роуз продемонстрировала фолловерам в Instagram новый женственный аутфит.
Модель предстала в платье, которое состояло из красного корсета на молнии и клетчатой красно-белой юбки макси. Корсет прекрасно подчеркнул пышный сексуальный бюст и тонкую талию Деми.
Образ она дополнила красно-белым клетчатым платком, который накинула сзади на руки, и красно-черными сапогами.
Роуз сделала высокую прическу, выпустив несколько прядей, и макияж с красной помадой и румянами.
"Помечтала среди цветов несколько часов", – подписала снимки модель.
Напомним, ранее Деми Роуз в черно-белом бикини похвасталась сексуальными пышными ягодицами.
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