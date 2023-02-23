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Ого, какой: Деми Роуз в корсетном платье похвасталась пышным бюстом

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
213
Время на прочтение
1 мин
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Ого, какой: Деми Роуз в корсетном платье похвасталась пышным бюстом

Деми Роуз / Фото: Instagram Деми Роуз

27-летняя британская модель обожает соблазнять подписчиков своими провокационными сексуальными образами.

Деми Роуз продемонстрировала фолловерам в Instagram новый женственный аутфит.

Модель предстала в платье, которое состояло из красного корсета на молнии и клетчатой красно-белой юбки макси. Корсет прекрасно подчеркнул пышный сексуальный бюст и тонкую талию Деми.

Деми Роуз / © Instagram Деми Роуз
Деми Роуз / Фото: Instagram Деми Роуз

Образ она дополнила красно-белым клетчатым платком, который накинула сзади на руки, и красно-черными сапогами.

Деми Роуз / © Instagram Деми Роуз
Деми Роуз / Фото: Instagram Деми Роуз

Роуз сделала высокую прическу, выпустив несколько прядей, и макияж с красной помадой и румянами.

"Помечтала среди цветов несколько часов", – подписала снимки модель.

Напомним, ранее Деми Роуз в черно-белом бикини похвасталась сексуальными пышными ягодицами.

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Дата публикации
Просмотры
213
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