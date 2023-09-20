Ого, какой: Деми Роуз в откровенном бикини похвасталась пышным сексуальным бюстом

Британская модель обожает носить откровенные наряды, которые подчеркивают ее соблазнительные формы.

Деми Роуз показала фолловерам в Instagram свой смелый образ с фестиваля Burning Man, который ежегодно проходит в пустыне Блэк-Рок в Неваде.

Для тусовки модель выбрала откровенное красное бикини, украшенное стразами. Лиф в виде капель или пламени огня прикрывал лишь небольшую часть ее пышной груди.

Деми Роуз / Фото: Instagram Деми Роуз

Свой аутфит Роуз дополнила красным летним пальто, красным чокером с цветком, браслетом и лыжными очками в красной оправе. Модель нарастила волосы, сделала локоны и заплела косички. На лице был нежный макияж с пышными ресницами.

Деми Роуз / Фото: Instagram Деми Роуз

В таком аутфите Деми выглядела очень соблазнительно, а от ее сексуального бюста просто невозможно оторвать взгляд.

Деми Роуз / Фото: Instagram Деми Роуз

Напомним, ранее Деми Роуз продемонстрировала свою большую грудь без бюстгальтера.

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