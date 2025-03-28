Ого, какой: Хайди Клум в жакете с откровенным декольте сверкнула соблазнительным бюстом

Хайди Клум / © Getty Images

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Хайди Клум в смелом образе total black попала в объективы папарацци в Нью-Йорке.

Модель была одета в двубортный жакет с откровенным декольте, через который она блеснула своей пышной соблазнительной грудью. Верх она скомбинировала с прозрачной юбкой макси с высоким разрезом, что позволило ей продемонстрировать стройные ноги.

Хайди Клум / © Getty Images

Аутфит Клум дополнила черными туфлями на шпильках и черной сумкой. Она сделала красивую прическу с локонами и молочный маникюр. На лице у Хайди были стильные солнцезащитные очки, на шее – интересное украшение с обезьянами, а на пальцах – кольца.

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Напомним, ранее Хайди Клум попала под прицел фотографов в сопровождении своих дочерей - 20-летней Лени и 15-летней Лу.