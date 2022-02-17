Ого, какой: модель из Саудовской Аравии сверкнула пышным бюстом

Ого, какой: модель из Саудовской Аравии сверкнула пышным бюстом

Манекенщица Roz появилась на Неделе моды в Нью-Йорке в образе с акцентом на откровенном декольте.

Модель Roz из Саудовской Аравии попала в объктивы папарацци во время Нью-Йоркской Недели моды. Красотка посетила фэшн-показ Blonds.

Выглядела Roz великолепно. На ней был черный корсет, расшитый золотистым декором и украшен бахромой из камней. Корсет идеально подчеркнул пышную грудь манекенщицы, которой она сверкала на камеры.

Модель Roz / Getty Images

Верх модель сочетала с черными широкими брюками и черными остроносыми туфлями.

Roz сделала укладку с боковым пробором, вечерний макияж и украсила шею золотой широкой цепочкой. В ушах были золотые серьги.

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