Ого, какой образ: Эшли Робертс надела латексное платье за 31 тысячу гривен

43-летняя Эшли Робертс - экс-звезда группы The Pussycat Dolls и ведущая на британском радио, - посетила церемонию вручения премии Virgin Atlantic Attitude Awards, которая прошла в Лондоне. Мероприятие в этом году проводилось в 13 раз.

На красную дорожку Эшли вышла в очень провокационном наряде - латексном платье от британского бренда Poster Girl. Это было обтягивающее миди-платье с высоким разрезом на юбке, который открывал ее ноги.

Однако главное внимание в наряде привлекало, конечно же, декольте, ведь оно было очень глубоким и с огненными деталями на лифе. Носила наряд Эшли с черными туфлями, несколькими украшениями, прической и ярким макияжем.

Эшли Робертс / Фото: Getty Images

Стоимость такого платья почти 32 тысячи гривен.

Платье Эшли Робертс

На своей странице в Instagram Робертс также показала несколько фото к этом платье.

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