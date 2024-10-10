Ого, какой образ: Эшли Робертс надела латексное платье за 31 тысячу гривен

Знаменитая красавица продемонстрировала эффектное платье на церемонии в Лондоне.
43-летняя Эшли Робертс - экс-звезда группы The Pussycat Dolls и ведущая на британском радио, - посетила церемонию вручения премии Virgin Atlantic Attitude Awards, которая прошла в Лондоне. Мероприятие в этом году проводилось в 13 раз.
На красную дорожку Эшли вышла в очень провокационном наряде - латексном платье от британского бренда Poster Girl. Это было обтягивающее миди-платье с высоким разрезом на юбке, который открывал ее ноги.
Однако главное внимание в наряде привлекало, конечно же, декольте, ведь оно было очень глубоким и с огненными деталями на лифе. Носила наряд Эшли с черными туфлями, несколькими украшениями, прической и ярким макияжем.
Стоимость такого платья почти 32 тысячи гривен.
На своей странице в Instagram Робертс также показала несколько фото к этом платье.
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