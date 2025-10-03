Ого, смелая: 52-летняя Хайди Клум в "голом" платье и без бюстгальтера позировала на фешн-шоу в Париже

Хайди Клум с дочерью / © Getty Images

Хайди Клум вместе с дочерью Лени посетила фэшн-показ коллекции весна/лето 2026 бренда VETEMENTS, который состоялся в рамках Недели моды в Париже.

Звезда пришла в сером двубортном длинном пальто оверсайз в клетку и в пудровых остроносых туфлях. Ее дочь была одета в черный костюм, состоящий из укороченной рубашки и юбки за колени, и обута в черные туфли.

Хайди Клум с дочерью Лени / © Getty Images

А потом супермодель оказалась в центре внимания фэшн-ивента, ведь сняла пальто и продемонстрировала свой откровенный образ. На Хайди было "голое" кружевное серое платье макси с рукавами-перчатками, под которое она надела только белые кружевные стринги.

Хайди Клум / © Getty Images

Клум похвасталась стройной фигурой и пышным красивым бюстом.

Лук модель дополнила нюдовым длинным маникюром, стильной укладкой, насыщенным вечерним макияжем и грилзами цвета металлик на зубах.

