Оголила плечи: Лотти Мосс в платье с драпировкой и пикантным декольте сходила на вечеринку

Оголила плечи: Лотти Мосс в платье с драпировкой и пикантным декольте сходила на вечеринку

23-летняя британская модель выбрала для своего выхода сдержанный, но сексуальный наряд.

Лотти Мосс посетила вечеринку Perfect Magazine и лондонской недели моды NoMad, посвященную празднику Perfect Issue One "Радость" и официальному запуску NoMad London.

Красотка выглядела сексуально в кремовом платье миди с драпировкой, обнаженными плечами и пикантным декольте. Наряд прекрасно сидел на ее стройной фигуре.

Лотти Мосс / Getty Images

Мосс решила отказаться от украшений. Волосы она собрала в элегантную прическу, челка немного спадала ей на глаза, также она сделала максимально естественный макияж.

Наряд Лотти сочетала с черными кожаными сапогами с квадратными носками.

На вечеринке также побывали племянницы принцессы Дианы - леди Китти, Амелия и Элиза Спенсеры. Они блистали в похожих образах total black, в которых выглядели эффектно.

Леди Амелия, Китти и Элиза Спенсеры / Getty Images

Читайте также: С сигаретой и в бельевом платье: Лотти Мосс сфотографировали в кафе с подругами

Откровенные выходы Лотти Мосс (13 фото)

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку