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Огонь на подоле и эффектный корсет: кто автор платья Юлии Саниной для первого эфира "Евровидения"

Автор
Юлия КаранковскаяЮлия Каранковская
Дата публикации
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Огонь на подоле и эффектный корсет: кто автор платья Юлии Саниной для первого эфира "Евровидения"

Юлия Санина, Алиша Диксон, Ханна Уэддингем / Фото: Associated Press

Образ был создан в стиле современной рок-принцессы.

9 мая в британском городе Ливерпуле отгремел первый полуфинал международного песенного конкурса "Евровидение-2023". Ведущими грандиозного шоу в этом году были Алиша Диксон, Ханна Уэддингем и наша украинская суперзвезда - фронтвумен группы The Hardkiss Юлия Санина.

Юлия Санина, Алиша Диксон, Ханна Уэддингем / © Associated Press
Юлия Санина, Алиша Диксон, Ханна Уэддингем / Фото: Associated Press

На протяжении всего концерта Юлия была в эффектном черном платье с длинной юбкой, автором которого является украинский бренд GUDU, основанный в 2015 году. Творческий директор бренда - Лаша Мдинарадзе - грузинский дизайнер.

"Этот образ я создал на основе образа современной рок-принцессы. Мы соединили кожу, без которой невозможно представить рок-музыку, с женственным силуэтом. Классический жакет мы превратили в корсет и дополнили юбкой-русалкой. Главным визуальным элементом здесь является аппликация в виде языков пламени, которую наши мастера вырезали вручную", - рассказал креативный директор бренда Лаша Мдинарадзе на странице бренда в Instagram.

Юлия Санина, Алиша Диксон, Ханна Уэддингем / © Associated Press
Юлия Санина, Алиша Диксон, Ханна Уэддингем / Фото: Associated Press

Дополняли этот дерзкий наряд высокие перчатки, тиснение, пояс на талии, а также несколько украшений - колье-цепочка и серьги. За макияж Юлии традиционно отвечал известный визажист Слава Чайка, а вот за прическу - британский стилист по волосам Чарли Уилкинсон.

Юлия Санина, Ханна Уэддингем / © Getty Images
Юлия Санина, Ханна Уэддингем / Фото: Getty Images

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Дата публикации
Просмотры
10
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