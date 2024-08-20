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Ох и соблазнительница: британская модель в белом бикини похвасталась сексуальными ягодицами

Ох и соблазнительница: британская модель в белом бикини похвасталась сексуальными ягодицами

Ох и соблазнительница: британская модель в белом бикини похвасталась сексуальными ягодицами

Джессика Гейл

Джессика Гейл устроила импровизированную фотосессию на пляже на фоне пальм.

Модель и звезда британского реалити-шоу "Остров любви" – Джессика Гейл – опубликовала в Instagram серию пляжных снимков.

Красавица позировала перед фотокамерой в белом бикини, который отлично подчеркнул ее красивый загар.

Джессика Гейл / ©
Джессика Гейл

Гейл с разных ракурсов продемонстрировала стройную фигуру, а также похвасталась упругими и сексуальными ягодицами.

Джессика Гейл / ©
Джессика Гейл
Джессика Гейл / ©
Джессика Гейл

У нее были влажные волосы, макияж на лице и золотые украшения на руках.

Джессика Гейл / ©
Джессика Гейл

Напомним, ранее Джессика Гейл устроила пикантный фотосет во время морской прогулки на яхте в эффектном купальнике с "хищным" принтом и металлической фурнитурой.

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