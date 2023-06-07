Ох и соблазнительница: Деми Роуз похвасталась сексуальным декольте и сверкнула прозрачными трусами

Деми Роуз продемонстрировала фолловерам в Instagram новый обольстительный аутфит, в котором она решила пофотографироваться во время отдыха на острове на Средиземном море. Локацией для фотосета стала терраса с живописным видом.

Деми Роуз / Фото: Instagram Деми Роуз

На снимках модель предстала в розовом бюстгальтере, расшитом пайетками и камнями, прекрасно подчеркнувшем ее сексуальное пышное декольте. Верх Деми сочетала с такой же асимметричной мини-юбкой с черной каймой. Лук она дополнила черной сумочкой от Chanel с золотистой цепочкой, прической с локонами и макияжем с черными стрелками.

Деми Роуз / Фото: Instagram Деми Роуз

Роуз еще та соблазнительница, поэтому, позируя на стуле, она блеснула черными прозрачными трусами от Gucci. В этот момент она держала бокал с игристым.

Деми Роуз / Фото: Instagram Деми Роуз

А еще модель похвасталась романтическими черными лакированными туфлями, украшенными большими бантами со стразами.

Деми Роуз / Фото: Instagram Деми Роуз

"Вкус лета", – подписала Деми фото.

Напомним, в прошлый раз Деми Роуз предстала на снимках в прозрачном платье и без трусов.

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