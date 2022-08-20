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Ох и соблазнительница: Деми Роуз в белом бикини похвасталась пышными ягодицами

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Ох и соблазнительница: Деми Роуз в белом бикини похвасталась пышными ягодицами

Деми Роуз / Фото: Instagram Деми Роуз

Британская модель показала новые фотографии с отдыха на острове Миконос.

Деми Роуз не перестает радовать фолловеров пикантными снимками с отдыха в Греции.

В этот раз красавица опубликовала в Instagram снимки, на которых она предстала в белом бикини, лиф которого был развязан. Позировала она в бассейне с великолепным видом на море.

Деми Роуз / © Instagram Деми Роуз
Деми Роуз / Фото: Instagram Деми Роуз

На одном из фото Деми похвасталась своими пышными сексуальными ягодицами. Она была без лифа.

Деми Роуз / © Instagram Деми Роуз
Деми Роуз / Фото: Instagram Деми Роуз

Раньше Роуз уже хвасталась большими ягодицами в желтых стрингах.

Деми Роуз / © Instagram Деми Роуз
Деми Роуз / Фото: Instagram Деми Роуз

Напомним, в прошлый раз соблазнительница Деми показала горячее фото с пляжа, на котором позировала без бюстгальтера.

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