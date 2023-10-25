Ох и соблазнительница: Деми Роуз в прозрачном боди продемонстрировала сексуальное тело

Деми Роуз опубликовала в Instagram снимки с откровенной фотосессии, которую она устроила в море.

Девушка предстала в прозрачном боди с бирюзовой кружевной вышивкой, которая прикрыла ее пикантные места.

Деми Роуз / Фото: Instagram Деми Роуз

Деми Роуз / Фото: Instagram Деми Роуз

Деми соблазнительно позировала, стоя, а также, лежа в воде, и демонстрировала сексуальные изгибы тела.

Деми Роуз / Фото: Instagram Деми Роуз

Деми Роуз / Фото: Instagram Деми Роуз

Роуз также не упустила возможности похвастаться пышной пятой точкой.

Деми Роуз / Фото: Instagram Деми Роуз

"Сделала эти фото еще до того, как мир стал более неугомонным. Хотела сказать: будьте благодарны за свое спокойствие. Некоторые могут его и никогда не найти. Люблю вас", — подписала снимки модель.

Напомним, ранее Деми Роуз в красном корсете похвасталась пышным бюстом.

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