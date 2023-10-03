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Ох и соблазнительница: Ким Кардашьян в блестящем бикини похвасталась сексуальным бюстом

Ох и соблазнительница: Ким Кардашьян в блестящем бикини похвасталась сексуальным бюстом

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
184
Время на прочтение
1 мин
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Ох и соблазнительница: Ким Кардашьян в блестящем бикини похвасталась сексуальным бюстом

Ким Кардашьян / Фото: Instagram Ким Кардашьян

Звезда реалити и инфлюэнсер порадовала фолловеров пикантными фотографиями.

Ким Кардашьян опубликовала в Instagram серию пикантных фото, сделанных в полумраке.

На них красавица предстала в миниатюрном блестящем бикини, лиф которого едва прикрывал ее пышную грудь.

Ким Кардашьян / © Instagram Ким Кардашьян
Ким Кардашьян / Фото: Instagram Ким Кардашьян
Ким Кардашьян / © Instagram Ким Кардашьян
Ким Кардашьян / Фото: Instagram Ким Кардашьян

На Ким также была шелковая бежевая пижама с монограммой бренда Gucci.

Ким Кардашьян / © Instagram Ким Кардашьян
Ким Кардашьян / Фото: Instagram Ким Кардашьян

Кардашьян соблазнительно позировала на камеру, хвастаясь сексуальным бюстом.

Ким Кардашьян / © Instagram Ким Кардашьян
Ким Кардашьян / Фото: Instagram Ким Кардашьян

"Все от Gucci", – подписала снимки Ким.

Напомним, Ким Кардашьян в лавандовом платье-комбинации ошеломила образом на Неделе моды в Париже.

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Дата публикации
Просмотры
184
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