Ох и соблазнительница: Ким Кардашьян в блестящем бикини похвасталась сексуальным бюстом

Ким Кардашьян опубликовала в Instagram серию пикантных фото, сделанных в полумраке.

На них красавица предстала в миниатюрном блестящем бикини, лиф которого едва прикрывал ее пышную грудь.

Ким Кардашьян / Фото: Instagram Ким Кардашьян

Ким Кардашьян / Фото: Instagram Ким Кардашьян

На Ким также была шелковая бежевая пижама с монограммой бренда Gucci.

Ким Кардашьян / Фото: Instagram Ким Кардашьян

Кардашьян соблазнительно позировала на камеру, хвастаясь сексуальным бюстом.

Ким Кардашьян / Фото: Instagram Ким Кардашьян

"Все от Gucci", – подписала снимки Ким.

Напомним, Ким Кардашьян в лавандовом платье-комбинации ошеломила образом на Неделе моды в Париже.

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