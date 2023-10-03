Ох и соблазнительница: Ким Кардашьян в блестящем бикини похвасталась сексуальным бюстом

Звезда реалити и инфлюэнсер порадовала фолловеров пикантными фотографиями.
Ким Кардашьян опубликовала в Instagram серию пикантных фото, сделанных в полумраке.
На них красавица предстала в миниатюрном блестящем бикини, лиф которого едва прикрывал ее пышную грудь.
На Ким также была шелковая бежевая пижама с монограммой бренда Gucci.
Кардашьян соблазнительно позировала на камеру, хвастаясь сексуальным бюстом.
"Все от Gucci", – подписала снимки Ким.
Напомним, Ким Кардашьян в лавандовом платье-комбинации ошеломила образом на Неделе моды в Париже.
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