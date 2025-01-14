Ох и соблазнительница: модель Лаура Селия в красном бюстгальтере полакомилась клубникой в постели

Нидерландская модель Лаура Селия опубликовала в Instagram горячий фотоколлаж из своей спальни.

Красавица позировала для фото в постели. На ней был сексуальный красный кружевной бюстгальтер. Свой пикантный образ она дополнила красивой прической с локонами и макияжем с черными стрелками.

Лаура Селия/Instagram Лауры Селии

Селия соблазнительно ела на камеру кусочки клубники, бодуража воображение своих подписчиков.

Напомним, Лаура Селия сфотографировалась на ночном пляже. Она предстала в сексуальном золотом платье с обнаженной спиной.

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