Ох и соблазнительница: телеведущая в леопардовой ночной рубашке похвасталась огромной грудью

41-летняя звезда OnlyFans Джессика Алвес продолжает делиться с подписчиками в соцсети пикантными снимками.

Бразильско-британская телеведущая, участница реалити-шоу Celebrity Big Brother и звезда OnlyFans, сделавшая более 100 пластических операций – Джессика Алвес – опубликовала в Instagram новые горячие фотографии своего сексуального образа.

Джессика Алвес/Instagram Джессики Алвес

На этот раз женщина сфотографировалась в ночной леопардовой сорочке с черным кружевом и разрезами. Алвес похвасталась своей огромной грудью, размер которой просто поражает.

Джессика Алвес/Instagram Джессики Алвес

У Джессики были распущены волосы, насыщенный вечерний макияж и длинный острый красный маникюр.

Напомним, в прошлый раз Джессика Алвес в белье цвета айвори релаксировала в джакузи.

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