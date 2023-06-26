Ох, какие ножки: Сиенна Миллер в джинсовом аутфите приехала на фестиваль

41-летняя британо-американская актриса попала в объективы фотографов во время фестиваля в Гластонбери, в Англии.

Сиенна Миллер посетила пятый день фестиваля. Перед объективами фотографов знаменитость появилась в стильной укороченной джинсовой куртке и коротких джинсовых шортах от Self-Portrait, а обута была в высокие ковбойские сапоги. На шортах у нее был пояс, белокурые волосы распущены, а на лице черные очки от солнца.

Сиенна Миллер / Фото: Getty Images

Сиенна уложила свои длинные светлые локоны в свободные волны, которые каскадом ниспадали ей на плечи, и сделала пробор по центру. На лице у актрисы был легкий дневной макияж. Выглядела она весьма привлекательно.

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