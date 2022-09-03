Окоп и танк массой 46 тонн: украинский музыкант представил эмоциональный клип

Саша Чемеров представил новую песню и видео на нее — "Полями".
Это его девятый сингл — исповедь человека, проснувшегося от ужасного сна, осознавшего себя и вставшего на путь любви.
Над созданием видео работали Чемеров, режиссер Никита Квасников и продюсер Коля Серга.
Главный герой "Полями" — это каждый украинец, который с начала полномасштабного вторжения оказался в окопе. На передке или в тылу. И борется со страшной машиной смерти, которую в клипе олицетворяет танк Т-80В боевой массой 46 т.
Продюсером клипа я пригласил Колю Серге, и именно благодаря ему реализация моего замысла с танком стала возможной. Коля на сегодняшний день занимает пост младший лейтенант ВСУ.
К реализации видео подключились военные ВСУ — пиротехники, механики-водители танка, командиры отдельных батальонов", — рассказал музыкант.
Александр рассказал, что песня написана три года назад и она ждала своего часа.
"Полями" — о культурном коде Украины, переданном через собственный опыт.
О сожженных полях Украины, о сожженном сердце каждого из нас. О потере земли под ногами, которую воспринимали как должное.
О том, как мы потерялись и ищем путь в новейшей истории себя и страны. О выгорании от боли. О том, что отсутствие любви, веры и надежды зачеркивает все шансы существования здорового общества. Слава Богу у нас эти шансы есть и вместе мы достигнем цели", — сказал Чемеров.
Напомним, в начале полномасштабной войны Саша Чемеров создал благотворительный фонд "Культурний опір", который помогает ВСУ.
Саша также является частью проекта Коли Сергея "Культурный десант", с которым они ездят как на "ноль", так и в глубокий тыл проводить психологическую и музыкальную работу для поддержки бойцов ВСУ.
Читайте также:
- До слез: Анна Тринчер с мамой и бабушкой чувственно исполнили кавер на легендарную песню "Рідна мати моя"
- "Нехай буде мир": Анна Добрыднева презентовала песню, которую написала вместе с юной поэтессой из Херсона
- Вдохновляющая жить песня: группа "Друга Ріка" презентовала новый клип
- ""Кохайтеся, чорнобриві, та не з москалями": украинская певица положила строки из поэмы Тараса Шевченко на музыку
- "Вони кажуть, ти помреш": музыкант из Кременчуга презентовал пронзительную песню об Украине
- Военный плейлист: 20 лучших песен, записанных после начала широкомасштабного вторжения
- "Не мовчи": украинские и польские артисты презентовали трогательную песню о войне