Окоп и танк массой 46 тонн: украинский музыкант представил эмоциональный клип

Это его девятый сингл — исповедь человека, проснувшегося от ужасного сна, осознавшего себя и вставшего на путь любви.

Над созданием видео работали Чемеров, режиссер Никита Квасников и продюсер Коля Серга.

Главный герой "Полями" — это каждый украинец, который с начала полномасштабного вторжения оказался в окопе. На передке или в тылу. И борется со страшной машиной смерти, которую в клипе олицетворяет танк Т-80В боевой массой 46 т.

Продюсером клипа я пригласил Колю Серге, и именно благодаря ему реализация моего замысла с танком стала возможной. Коля на сегодняшний день занимает пост младший лейтенант ВСУ.

К реализации видео подключились военные ВСУ — пиротехники, механики-водители танка, командиры отдельных батальонов", — рассказал музыкант.

Александр рассказал, что песня написана три года назад и она ждала своего часа.

"Полями" — о культурном коде Украины, переданном через собственный опыт.

О сожженных полях Украины, о сожженном сердце каждого из нас. О потере земли под ногами, которую воспринимали как должное.

Саша Чемеров/Фото Stas Gurenko

О том, как мы потерялись и ищем путь в новейшей истории себя и страны. О выгорании от боли. О том, что отсутствие любви, веры и надежды зачеркивает все шансы существования здорового общества. Слава Богу у нас эти шансы есть и вместе мы достигнем цели", — сказал Чемеров.

Напомним, в начале полномасштабной войны Саша Чемеров создал благотворительный фонд "Культурний опір", который помогает ВСУ.

Саша также является частью проекта Коли Сергея "Культурный десант", с которым они ездят как на "ноль", так и в глубокий тыл проводить психологическую и музыкальную работу для поддержки бойцов ВСУ.

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