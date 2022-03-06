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Оксана Марченко заблокировала свой Instagram для украинцев

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Оксана Марченко заблокировала свой Instagram для украинцев

Оксана Марченко / instagram.com/oksana.marchenko.official

Сбежавшая телеведущая решила ограничить украинцам доступ к своим соцсетям.

Жена народного депутата Виктора Медведчука и телеведущая Оксана Марченко, которая еще вечером 18 февраля покинула территорию Украины в сопровождении охраны, теперь заблокировала для украинцев свои социальные сети.

Оксана Марченко, профиль в Instagram / ©
Оксана Марченко, профиль в Instagram

Теперь, переходя на ее страницу, появляется надпись: "Ограниченный профиль. Этот профиль недоступен в вашем регионе". 

Напомним, что следом за своей женой из страны сбежал и сам Медведчук - глава политсовета "Оппозиционной платформы-За життя", который находился под домашним арестом.

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