Оксана Марченко заблокировала свой Instagram для украинцев

Сбежавшая телеведущая решила ограничить украинцам доступ к своим соцсетям.
Жена народного депутата Виктора Медведчука и телеведущая Оксана Марченко, которая еще вечером 18 февраля покинула территорию Украины в сопровождении охраны, теперь заблокировала для украинцев свои социальные сети.
Теперь, переходя на ее страницу, появляется надпись: "Ограниченный профиль. Этот профиль недоступен в вашем регионе".
Напомним, что следом за своей женой из страны сбежал и сам Медведчук - глава политсовета "Оппозиционной платформы-За життя", который находился под домашним арестом.
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