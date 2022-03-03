Оксана Пекун поддержала боевой дух украинцев и спела патриотическую песню

Народная артистка Украины отметила, что нужно быть сильным духом, верой и песней.
Оксана Пекун записала для украинцев видео, на котором спела патриотическую песню, чтобы поддержать боевой дух нашего народа в борьбе против российских захватчиков.
"В борьбе за Украину эта песня вела наших патриотов в БОЙ! Так было в прошлом веке! Но она актуальна и сегодня. Слава нашим героям! Смерть врагам!" – написала артистка в посте.
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