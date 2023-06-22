Оксана Пекун после несчастного случая со своим мужем представила клип на чувственную песню о любви

Оксана Пекун представила клип на лирическую песню о любви "Половинка". Она выступила не только в роли певицы, но и режиссера и оператора, ведь сама все снимала на телефон.

Локацией для съемок стала Италия, где Оксане пришлось остаться после благотворительного концерта на три месяца из-за несчастного случая, случившегося с ее мужем – продюсером Владимиром Коваленко. Там мужу сделали операцию, и он проходит курс лечения.

"Операция мужа, лечение, поездки в больницу изменили мою жизнь, но не изменили стремление творить. Поэтому, чтобы отвлечься от стресса, я решила отснять свой каждый день, напевая новую песню, которую записала перед отъездом", – поделилась с нами Пекун.

Органически почувствовал стилистику и настроение отснятого материала друг артистки – певец и композитор Максим Новицкий. Он, монтируя видео, сохранил всю искренность чувств двух половинок, по-настоящему любящих друг друга.

"Слушая песню и смотря видео, каждый будет переживать свои эмоции, но главное отдавать себе отчет, что во время взлетов и падений большое счастье иметь рядом свою половинку", – сказала Оксана.

Кроме певицы с мужем в клипе снялся пушистый кавалер-кинг-чарльз-спаниэль Амадеус.

Стихи песни написала Мила Кирилюк, а музыку – Владимир Будейчук.

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