Оксана Пекун в леопардовом платье презентовала зажигательную песню "Коля — інша доля"

Оксана Пекун

Оксана Пекун презентовала новую зажигательную песню «Коля — інша доля» и клип на нее. Этой композицией народная артистка открывает новую страницу в своем творчестве.

Трек получился зажигательным и современным и одновременно сохранил народные мотивы и жизненный смысл.

Певица также восхитила сменой имиджа. В видеоработе Оксана продемонстрировала эффектный гламурный образ в платье с леопардовым принтом и черных прозрачных перчатках. Свой лук она дополнила стильной прической, красивым макияжем и золотыми серьгами-кольцами.

В этой песне артистка поднимает тему неразделенных чувств и различных ожиданий женщин и мужчин в отношениях.

«В моем репертуаре все песни о любви — о разной любви. И эта — не исключение. Но она о неразделенных чувствах. Часто девушки сразу серьезно воспринимают ухаживания парней и надеются на развитие отношений, а для парней это может быть просто игра. Такие ухажеры умеют красиво заходить в сердце, а потом оставлять там пустоту. Но в итоге каждый получит то, что заслужил», — поделилась Оксана Пекун.

Автором композиции выступил давний друг певицы — композитор и аранжировщик Геннадий Пугачев. Именно его музыка легла в основу нового, более современного звучания.

Звезда призналась, что влюбилась в песню с первого прослушивания. Она также добавила, что в ней есть что-то магическое.

Несмотря на легкое и позитивное звучание, композиция имеет важные смысловые акценты.

«Это светлая, энергичная песня. Я очень хочу, чтобы она добавляла настроения и одновременно напоминала: девушкам не стоит ломать сердце из-за тех, кто не ценит чувств, а мужчинам — быть серьезнее и не играть с любовью», — отметила Пекун.

Трек «Коля — інша доля» стал отражением внутренних и творческих изменений артистки. Обновленный образ, современная подача и новое звучание подчеркнули готовность певицы к трансформациям и движению вперед.

«Я хотела показать себя с другой стороны. Новая песня — новая я. Артист не может останавливаться, потому что зритель всегда ждет развития. Мы ищем новое, экспериментируем и двигаемся дальше», — подытожила Оксана Пекун.