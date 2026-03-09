- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 192
- Время на прочтение
- 1 мин
Оксана Пекун в платье-вышиванке презентовала танцевальный трек о весне
Народная артистка Украины порадовала поклонников музыкальным подарком с новым звучанием.
Оксана Пекун презентовала новую ритмическую композицию «Весно», которая стала для нее творческим экспериментом. Это песня о любви, внутреннем пробуждении и ощущении обновления.
В композиции гармонично сочетались украинский мелос и современное звучание. Это отличный танцевальный трек для дэнс-площадок, вечеринок и тренировок.
Песня завораживает с первых нот, погружая слушателя в атмосферу теплой красивой весны, где все изобилует яркими красками, где хочется жить, творить и любить.
По словам артистки, она хотела, чтобы этот трек дарил слушателям приятные эмоции и радость встречи с долгожданной весной.
«Весна — это символ обновления, развития и мощной энергии природы, которая пробуждает все вокруг. Именно это я пыталась передать в своей песне», — поделилась Оксана Пекун.
Напомним, ранее Оксана Пекун в леопардовом платье презентовала зажигательную песню «Коля — інша доля».