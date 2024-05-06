Оксана Пекун заинтриговала снимками с новорожденным малышом

Народная артистка Украины показала внука и поздравила его с днем рождения.

Оксана Пекун опубликовала в Instagram Stories фотоколлаж, на котором она держит на руках новорожденного малыша, чем заинтриговала поклонников.

Оксана Пекун/Instagram Оксаны Пекун

"Мое большое счастье", — подписала звезда снимки.

Затем певица показала видео, на котором предстала вместе со своим внуком Евгением.

Оксана Пекун с внуком Евгением/Instagram Оксаны Пекун

"Между предыдущим фото и этим видео расстояние в три года", – отметила Оксана.

Внук Оксаны Пекун/Instagram Оксаны Пекун

Пекун рассказала фолловерам, что 5 мая у ее внука был день рождения – мальчику исполнилось 3 года. Этот день они провели в кругу семьи.

Внук Оксаны Пекун/Instagram Оксаны Пекун

Еще артистка выложила в соцсеть фотографию внука и поздравила его: "Сегодня Твой день. Евгений, сердечко мое, птенчик и мой лучик радости. Пусть Господь подарит тебе счастливое детство".

Внук Оксаны Пекун/Instagram Оксаны Пекун

Напомним, Оксана Пекун по случаю выхода своей новой песни "Птаха вільная" снялась в стильной фотосессии, в которой продемонстрировала эффектные образы от украинских брендов.

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