Олеся Стефанко / © Getty Images

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На юбилейном 75-м международном конкурсе красоты «Мисс Вселенная», финал которого состоялся 24 ноября в Пуэрто-Рико, Украина показала лучший результат за последние 12 лет, ведь 22-летняя киевлянка Анна Никонова смогла войти в тридцатку сильнейших участниц.

Анна Никонова

Однако выступление Анны — не единственное яркое выступление Украины на конкурсе, ведь, хотя представительницы нашей страны пока не одержали ни одной победы, одна из них была очень близка к этому.

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В 2011 году Олеся Стефанко заняла первое место на конкурсе красоты «Мисс Вселенная», и это лучший результат Украины на любом конкурсе красоты так называемой «Большой четверки»: «Мисс Вселенная», «Мисс Мир», «Мисс Интернешнл», «Мисс Земля».

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Олеся Стефанко на конкурсе «Мисс Вселенная-2011» / © Getty Images

Олеся Стефанко на конкурсе «Мисс Вселенная-2011» / © Getty Images

Стефанко соревновалась с участницами из 88 стран и в итоге вошла в число двух финалисток. В том году победу одержала Лейла Лопес из Анголы.

Олеся Стефанко на конкурсе «Мисс Вселенная-2011» / © Getty Images

Олеся Стефанко и Лейла Лопес на конкурсе «Мисс Вселенная-2011» / © Getty Images

Олеся Стефанко и Лейла Лопес на конкурсе «Мисс Вселенная-2011» / © Getty Images

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