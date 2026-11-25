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Олеся Стефанко на "Мисс Вселенная-2011": результат, который до сих пор остаётся рекордом Украины
Уверенность, харизма и яркое появление на международной арене сделали её одной из самых известных представительниц Украины в мире конкурсов красоты. Вспомним, каким был путь Олеси Стефанко к финалу.
На юбилейном 75-м международном конкурсе красоты «Мисс Вселенная», финал которого состоялся 24 ноября в Пуэрто-Рико, Украина показала лучший результат за последние 12 лет, ведь 22-летняя киевлянка Анна Никонова смогла войти в тридцатку сильнейших участниц.
Однако выступление Анны — не единственное яркое выступление Украины на конкурсе, ведь, хотя представительницы нашей страны пока не одержали ни одной победы, одна из них была очень близка к этому.
В 2011 году Олеся Стефанко заняла первое место на конкурсе красоты «Мисс Вселенная», и это лучший результат Украины на любом конкурсе красоты так называемой «Большой четверки»: «Мисс Вселенная», «Мисс Мир», «Мисс Интернешнл», «Мисс Земля».
Стефанко соревновалась с участницами из 88 стран и в итоге вошла в число двух финалисток. В том году победу одержала Лейла Лопес из Анголы.