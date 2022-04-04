Олеся Стефанко показала своим подписчикам кадры из Бучи и Ирпеня и написала, что молится за украинцев

Украинская модель, "Мисс Украина Вселенная - 2011" Олеся Стефанко, которая живет в Майами, показывает на своей странице страшные кадры войны, которую Россия развязала в Украине.
Олеся, которая сейчас ждет рождения второго ребенка, опубликовала кадры из украинских городов после взрывов, разрушенных зданий и домов, а также фото украинцев, которые вынуждены прятаться от войны в убежищах. Под фотографиями Олеся оставила подпись:
"Моя родная Украина! Нет слов, чтобы передать, как горько мне сейчас на сердце и как болит душа за каждого украинца. Находясь в тысячи километрах от Родины, не значит, что мне все равно. Молюсь за своих соотечественников и нашу армию, я знаю, что все будет хорошо. Мы сильны, мы устоим! У Украины светлое независимое будущее! Слава Украине!", - написала Стефанко.
Стефанко также опубликовала коллаж, в котором показала, какой красивой была Украина и как выглядят сейчас города и улицы в нашей стране.
Олеся также делала перепосты страшных кадров убитых мирных жителей из Ирпеня, Бучи и Гостомеля, чтобы их увидел весь мир. Чтобы весь мир увидел, как русские пришли уничтожать украинцев как нацию.
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