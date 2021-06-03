Ольга Фреймут рассказала, что муж ей подарил на годовщину свадьбы

Муж телеведущей пообещал ей осуществить ее желание.
У Ольги Фреймут и ее мужа Владимира Локотко в апреле была годовщина свадьбы. Мы спросили для Леди.ТСН.ua, как они ее отпраздновали и что друг другу дарили.
Ведущая сказала, что из-за локдауна они не праздновали, но поздравили друг друга приятными подарками.
Оля подарила мужу винтажную колбу для виски, а Владимир пообещал ей организовать шопинг в Великобритании.
"Мне муж пообещал поездку в Лондон, чтобы обновить гардероб, потому что он знает, что я очень этого хочу. Видите, я уже в старом пришла. У меня туфли после ремонта, правда, Dior. Они (в ремонте, — Прим. ред.) подбили мне их так, что они не цокают, так не должно быть", — рассказала с улыбкой Оля.
В день встречи телеведущая выглядела прекрасно. На ней было черное платье до колен, стильный светло-бежевый тренч и черные туфли от Dior. Волосы Фреймут собрала в элегантную прическу, выпустив спереди пряди, и сделала легкий макияж. В ушах были серьги-гвоздики.
Дочь звезды — Злата — тоже выглядела эффектно. Она была одета в короткое молочное платье, синий бомбер с надписью New York и черные босоножки на шпильках.
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