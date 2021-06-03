Ольга Фреймут рассказала, что муж ей подарил на годовщину свадьбы

Муж телеведущей пообещал ей осуществить ее желание.

У Ольги Фреймут и ее мужа Владимира Локотко в апреле была годовщина свадьбы. Мы спросили для Леди.ТСН.ua, как они ее отпраздновали и что друг другу дарили.

Оля Фреймут с мужем / Instagram Оли Фреймут

Ведущая сказала, что из-за локдауна они не праздновали, но поздравили друг друга приятными подарками.

Оля подарила мужу винтажную колбу для виски, а Владимир пообещал ей организовать шопинг в Великобритании.

"Мне муж пообещал поездку в Лондон, чтобы обновить гардероб, потому что он знает, что я очень этого хочу. Видите, я уже в старом пришла. У меня туфли после ремонта, правда, Dior. Они (в ремонте, — Прим. ред.) подбили мне их так, что они не цокают, так не должно быть", — рассказала с улыбкой Оля.

Оля Фреймут с мужем / Instagram Оли Фреймут

В день встречи телеведущая выглядела прекрасно. На ней было черное платье до колен, стильный светло-бежевый тренч и черные туфли от Dior. Волосы Фреймут собрала в элегантную прическу, выпустив спереди пряди, и сделала легкий макияж. В ушах были серьги-гвоздики.

Ольга Фреймут с дочкой Златой и ее подругой Иолантой Алешиной/Фото Алины Онопа

Дочь звезды — Злата — тоже выглядела эффектно. Она была одета в короткое молочное платье, синий бомбер с надписью New York и черные босоножки на шпильках.

Ольга Фреймут/Фото Алины Онопа

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