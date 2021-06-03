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Ольга Фреймут рассказала, что муж ей подарил на годовщину свадьбы

Ольга Фреймут рассказала, что муж ей подарил на годовщину свадьбы

Ольга Фреймут рассказала, что муж ей подарил на годовщину свадьбы

Оля Фреймут / Instagram Оли Фреймут

Муж телеведущей пообещал ей осуществить ее желание.

У Ольги Фреймут и ее мужа Владимира Локотко в апреле была годовщина свадьбы. Мы спросили для Леди.ТСН.ua, как они ее отпраздновали и что друг другу дарили.

Оля Фреймут с мужем / © Instagram Оли Фреймут
Оля Фреймут с мужем / Instagram Оли Фреймут

Ведущая сказала, что из-за локдауна они не праздновали, но поздравили друг друга приятными подарками.

Оля подарила мужу винтажную колбу для виски, а Владимир пообещал ей организовать шопинг в Великобритании.

"Мне муж пообещал поездку в Лондон, чтобы обновить гардероб, потому что он знает, что я очень этого хочу. Видите, я уже в старом пришла. У меня туфли после ремонта, правда, Dior. Они (в ремонте, — Прим. ред.) подбили мне их так, что они не цокают, так не должно быть", — рассказала с улыбкой Оля.

Оля Фреймут с мужем / © Instagram Оли Фреймут
Оля Фреймут с мужем / Instagram Оли Фреймут

В день встречи телеведущая выглядела прекрасно. На ней было черное платье до колен, стильный светло-бежевый тренч и черные туфли от Dior. Волосы Фреймут собрала в элегантную прическу, выпустив спереди пряди, и сделала легкий макияж. В ушах были серьги-гвоздики.

Ольга Фреймут с дочкой Златой и ее подругой Иолантой Алешиной/Фото Алины Онопа / ©
Ольга Фреймут с дочкой Златой и ее подругой Иолантой Алешиной/Фото Алины Онопа

Дочь звезды — Злата — тоже выглядела эффектно. Она была одета в короткое молочное платье, синий бомбер с надписью New York и черные босоножки на шпильках.

Ольга Фреймут/Фото Алины Онопа / ©
Ольга Фреймут/Фото Алины Онопа

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