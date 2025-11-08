ТСН в социальных сетях

Ольга Фреймут вышла в свет в красном платье и это было очень красиво

Телеведущая посетила гала-вечер открытия Международного кинофестиваля «Женщины и мир 2025», который прошел 6 ноября.

Юлия Каранковская
Ольга Фреймут

Ольга Фреймут / © Getty Images

Ольга Фреймут вышла на красную дорожку в лаконичном, но очень женственном и романтичном платье на тонких бретельках.

Наряд был бархатным, насыщенного красного цвета и с завышеной линией талии. В зоне декольте платье Ольги украшала небольшая драпировка. Образ украинка также дополнила прической с легкими локонами, ярким макияжем с красной помадой на губах и золотым кулоном на шее.

Ольга Фреймут / © Getty Images

Ольга Фреймут / © Getty Images

Также ее образ дополнил жакет серого цвета, который украшал красны платок паше в нагрудном кармане, который стал красивым штрихом в ее луке.

Ольга Фреймут / © Getty Images

Ольга Фреймут / © Getty Images

Меропряитие в Лондоне также посетила дизайнер Светлана Бевза, которая продемонстрировала образ с длинной черной юбкой и элегантной шелковой блузой. Светлана выглядела очень элегантно.

Светлана Бевза / © Getty Images

Светлана Бевза / © Getty Images

