Ольга Фреймут вышла в свет в красном платье и это было очень красиво
Телеведущая посетила гала-вечер открытия Международного кинофестиваля «Женщины и мир 2025», который прошел 6 ноября.
Ольга Фреймут вышла на красную дорожку в лаконичном, но очень женственном и романтичном платье на тонких бретельках.
Наряд был бархатным, насыщенного красного цвета и с завышеной линией талии. В зоне декольте платье Ольги украшала небольшая драпировка. Образ украинка также дополнила прической с легкими локонами, ярким макияжем с красной помадой на губах и золотым кулоном на шее.
Также ее образ дополнил жакет серого цвета, который украшал красны платок паше в нагрудном кармане, который стал красивым штрихом в ее луке.
Меропряитие в Лондоне также посетила дизайнер Светлана Бевза, которая продемонстрировала образ с длинной черной юбкой и элегантной шелковой блузой. Светлана выглядела очень элегантно.