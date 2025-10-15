ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Ольга Сумская, alyona alyona, Александр Терен и Кэнди Суперстар презентовали черную комедию "10 блогеров"

В Киеве состоялся премьерный показ украинского фильма со звездным составом.

Алина Онопа
Премьера "10 блогеров"

В Киеве, в кинотеатре "Оскар" Gulliver, состоялась премьера украинской черной комедии "10 Блогерят". Это провокационная историю о хейте, соцсетях и культуре публичного осуждения.

Ленту представила съемочная группа проекта: Ольга Сумская и Арам Арзуманян, ветеран и общественный деятель Александр Терен, рэперша alyona alyona, блогер №1 по версии FORBES Украина Кэнди Суперстар, артистка и инфлюенсерка Olya Shelby, порноактриса и волонтер Джозефина Джексон. На мероприятии также присутствовал автор идеи и сценарист Александр Щур.

Джозефина Джексон, Кэнди Суперстар, alyona alyona, Александр Терен, Ольга Сумская, Olya Shelby, Арам Арзуманян

Ольга Сумская

alyona alyona

Кэнди Суперстар и Ольга Сумская

Знаменитости, сыгравшие в фильме, поделились своими впечатлениями от съемок. Для Александра Терена это была дебютная роль, поэтому он очень волновался. Джозефина Джексон пошутила, что это ее первая роль, где ей нужно было так много говорить в кадре. Ольга Сумская призналась, что не ожидала от себя такого, а Арам Арзуманян поделился, что гордится экспромтными шутками, которые придумал сам и их оставили в фильме.

Ольга Сумская

Посмотреть черную комедию пришли звездные гости, среди которых: Виктор Павлик, Mila Nitich, Анна Саливанчук, дуэт Анна-Мария, Маша Кондратенко, Анатолий Анатолич, Андрей Чорновол, Вячеслав Соломка, Артемий Егоров, Алексей Суровцев, Кристина Игнат и другие.

Виктор Павлик с женой

Анна Саливанчук

Mila Nitich и Алексей Донцов

Вячеслав Солома и Ольга Сумская

Olya Shelby и Андрей Черновол

Анна-Мария

Анна-Мария, Екатерина Репяхова, Виктор Павлик, Mila Nitich

Арам Арзуманян

Кэнди Суперстар, alyona alyona, Александр Терен, Ольга Сумская, Olya Shelby, Арам Арзуманян

Главный саундтрек к фильму написала alyona alyona, а над музыкой к ленте работал украинский инди-исполнитель Рома Бахарев (BAH.ROMA).

alyona alyona

В национальный прокат фильм "10 Блогерят" выходит 16 октября.

