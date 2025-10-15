Ольга Сумская, alyona alyona, Александр Терен и Кэнди Суперстар презентовали черную комедию "10 блогеров"

Премьера "10 блогеров"

В Киеве, в кинотеатре "Оскар" Gulliver, состоялась премьера украинской черной комедии "10 Блогерят". Это провокационная историю о хейте, соцсетях и культуре публичного осуждения.

Ленту представила съемочная группа проекта: Ольга Сумская и Арам Арзуманян, ветеран и общественный деятель Александр Терен, рэперша alyona alyona, блогер №1 по версии FORBES Украина Кэнди Суперстар, артистка и инфлюенсерка Olya Shelby, порноактриса и волонтер Джозефина Джексон. На мероприятии также присутствовал автор идеи и сценарист Александр Щур.

Знаменитости, сыгравшие в фильме, поделились своими впечатлениями от съемок. Для Александра Терена это была дебютная роль, поэтому он очень волновался. Джозефина Джексон пошутила, что это ее первая роль, где ей нужно было так много говорить в кадре. Ольга Сумская призналась, что не ожидала от себя такого, а Арам Арзуманян поделился, что гордится экспромтными шутками, которые придумал сам и их оставили в фильме.

Посмотреть черную комедию пришли звездные гости, среди которых: Виктор Павлик, Mila Nitich, Анна Саливанчук, дуэт Анна-Мария, Маша Кондратенко, Анатолий Анатолич, Андрей Чорновол, Вячеслав Соломка, Артемий Егоров, Алексей Суровцев, Кристина Игнат и другие.

Главный саундтрек к фильму написала alyona alyona, а над музыкой к ленте работал украинский инди-исполнитель Рома Бахарев (BAH.ROMA).

В национальный прокат фильм "10 Блогерят" выходит 16 октября.