- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 701
- Время на прочтение
- 1 мин
Оливия Уайлд появилась в наряде, который идеально сочетал голливудский гламур и уличный стиль
Оливия прибыла в Швейцарию, чтобы представить свой последний проект и целую серию образов.
Вместо классических платьев, которые мы обычно видим на красных дорожках, актриса выбрала два образа, которые трудно назвать романтичными.
Оливия Уайлд позировала фотографам в фантастическом кожаном топе без бретелек, который повторял изгибы её тела, едва заметно подчеркивая её фигуру, а лёгкий вырез с баской на талии придал всему образу нотку женственности.
Топ актрисы был от Alberta Ferretti из коллекции Resort 2027. Она носила его в сочетании с джинсами и босоножками.
Кроме того, звезда появилась на красной дорожке презентации фильма «Соседи сверху» во время 79-го кинофестиваля в Локарно в Швейцарии в платье с декольте от бренда Fendi из коллекции Resort 2027. Его верхняя часть также была выполнена из чёрной кожи.