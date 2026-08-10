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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
701
Время на прочтение
1 мин

Оливия Уайлд появилась в наряде, который идеально сочетал голливудский гламур и уличный стиль

Оливия прибыла в Швейцарию, чтобы представить свой последний проект и целую серию образов.

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Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
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Оливия Уайлд

Оливия Уайлд / © Getty Images

Вместо классических платьев, которые мы обычно видим на красных дорожках, актриса выбрала два образа, которые трудно назвать романтичными.

Оливия Уайлд позировала фотографам в фантастическом кожаном топе без бретелек, который повторял изгибы её тела, едва заметно подчеркивая её фигуру, а лёгкий вырез с баской на талии придал всему образу нотку женственности.

Оливия Уайлд / © Getty Images

Оливия Уайлд / © Getty Images

Топ актрисы был от Alberta Ferretti из коллекции Resort 2027. Она носила его в сочетании с джинсами и босоножками.

Кроме того, звезда появилась на красной дорожке презентации фильма «Соседи сверху» во время 79-го кинофестиваля в Локарно в Швейцарии в платье с декольте от бренда Fendi из коллекции Resort 2027. Его верхняя часть также была выполнена из чёрной кожи.

Оливия Уайлд / © Getty Images

Оливия Уайлд / © Getty Images

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