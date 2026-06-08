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Оливия Уайлд пришла на «Формулу-1» и шокировала своим экстремальным похудением
В Монако прошло важное спортивное событие, которое посетило большое количество селебрити.
42-летняя актриса Оливия Уайлд, известная многим по сериалу «Доктор Хаус», посетила Гран-при «Формулы-1» в Монако на трассе Circuit de Monaco.
Фотографы запечатлели ее, когда она шла к трибунам. Актриса была одета в белый сарафан с кружевными вставками и черные кожаные лоферы. Образ Оливии дополняли солнцезащитные очки и черная сумка.
Внимание публики привлекло не столько появление Уайлд на мероприятии, сколько изменившаяся фигура актрисы. Поклонники отметили заметно уменьшившиеся объемы, а некоторые даже заподозрили использование препаратов для снижения веса.
Сама Оливия уже ранее комментировала разговоры о ее похудении, призывая прекратить критиковать внешность других людей и обсуждения ее фигуры.
Отметим, Уайлд известна своей любовью к здоровому образу жизни. Актриса называет себя «почти веганом». По ее словам, основу ее рациона составляет растительная пища — около 95% ежедневного меню. Однако иногда она делает небольшие исключения: например, в периоды сильного стресса может съесть немного сыра или яйцо от домашних кур.
При этом звезда подчеркивает, что придерживается такого питания не из строгих ограничений, а потому, что считает его наиболее комфортным и подходящим для своего образа жизни.
Ранее, напомним, Оливия Уайлд очаровала образом с асимметричной юбкой на открытии фестиваля SFFILM 2026 в Сан-Франциско.