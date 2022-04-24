Оля Цибульская попросила отца Павла благословить украинцев в пасхальное воскресенье (видео)

Оля Цибульская светлый праздник Пасхи проводит во Львове.

Артистка взяла себя в руки, как и обещала своему другу, который защищает Украину и служит в ЗСУ, сделала красивую прическу и пришла в один из львовских храмов посвятить пасхальную корзину.

Оля Цибульская / Instagram Оли Цибульськой

"Христос Воскрес, мои!❤️Я знаю, что многие из вас не пошли сегодня в церковь ради безопасности. Остальные в сотнях тысяч километров от дома. И, к сожалению, немало вас, моих украинцев, неустанно молящихся из подземных хранилищ под свистом ракет. Я забежала попросить Бога мира и встретила Отца Павла. Пусть это видео попадет каждому, кому, как и мне, нужна эта капля святой надежды. Христос Воскрес! И Украина обязательно Воскреснет. С нами Бог ..", - написала Оля.

Цибульская обратилась к отцу Павлу и попросила его благословить всех украинцев сегодня. Что он и сделал.

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