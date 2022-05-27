Оля Цибульская прочитала свой стих о войне, который невозможно слушать без слез

Оля Цибульская прочитала свой стих о войне, который невозможно слушать без слез

Украинская певица и ведущая поделилась с подписчиками щемящим стихотворением, которое написала и прочитала сама.

Оля сообщила, что написала стих внезапно, после знакомства с одной девушкой, которая ждет своего мужа с войны.

"Она ждет мужа с войны. Он на передовой. Говорит: живу только когда после горячих точек слышу его голос. Или, когда знаю, что он в тылу несколько суток. Больше ничего не дает сил. И песню твою "Минає день" слушаю. Поначалу не могла. Выключала на первых строчках, потому что начинала плакать. Теперь от нее немного легче.

Мне так запала в сердце эта девушка. Благодарю тебя за твою силу. Ты дождешься. Мы все дождемся", - написала в подписи под видео Оля.

"Нічого, крім

"Киць, я живий"

У трубку

Не втішає твою голубку

До того дзвінка світ мовчить болюче

Немов хтось закрив його на ключик

Нічого, крім

Твого "Привіт"

Не гріє

Між тими дзвінками Я, знаєш, німію

Іду по місту сама в нікуди

Хоча навколо люди, люди…

"Коли це скінчиться», себе питаю?

А вітер такий: "Не знаю, не знаю…"

Той самий вітер, що тобі гукає

Бережи себе, рідний

Я живу, бо чекаю!".

Напомним, ранее мы писали, что известные украинцы - Маша Ефросинина, Алла Мазур, Владимир Остапчук и Олег Панюта - стали первыми участниками нового поэтического арт-проекта "Буремні вірші" продюсера Павла Шилько.

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